РИАМО - 26 авг. На Казанском направлении Московской железной дороги запустят дополнительные поезда во время проведения Международного авиакосмического салона, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Для комфортного проезда посетителей правительство Московской области совместно с ЦППК и МЖД запустят дополнительные электропоезда на Казанском направлении. Также в дни массового посещения авиасалона будут сокращены интервалы движения поездов до 5-12 минут и открыты дополнительные кассы на станциях», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

В пятницу, 30 августа, назначены восемь дополнительных поездов на участке Москва (Казанский вокзал) – платформа 47 километр. В субботу, 31 августа, – 150 дополнительных поездов на участках Москва (Казанский вокзал) – «Раменское», Москва (Казанский вокзал) – платформа 47 километр. 1 сентября также будут курсировать почти 150 дополнительных рейсов между Москвой и станциями «Раменское» и платформа 47 километр.

В дни работы авиасалона ряду электропоездов назначат дополнительную остановку на остановочном пункте 42 километр. Также 31 августа и 1 сентября на станции «Отдых» будут дополнительно останавливаться четыре экспресса, связывающих Москву и Рязань.

От железнодорожных станций до авиасалона посетители смогут добраться с 08:00 до 20:00 на бесплатных автобусах «Мострансавто». Интервалы движения специальных маршрутов составят не более 15 минут.

Международный авиационно-космический салон пройдет с 27 августа по 1 сентября 2019 года в Жуковском. На нем будут представлены современные разработки в области гражданской и военной авиации, а также перспективные технологические проекты и результаты научных исследований. В авиасалоне примут участие порядка 30 стран-участниц и 1 тысяча предприятий и организаций.