РИАМО – 26 авг. Президент России Владимир Путин считает темпы роста экономики страны недостаточными и призвал принять дополнительные меры для более устойчивого развития, передает Федеральное агентство новостей.

«Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным», – сказал Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.

Кроме того, российский лидер выразил обеспокоенность состоянием доходов граждан.

Согласно данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию – ред.) во втором квартале снизились на 0,2% год к году. По итогам первого полугодия реальные доходы граждан снизились на 1,3% в годовом выражении.

С небольшими перерывами доходы населения России падают с 2014 года. В 2018 году они показали околонулевой рост – на 0,1%