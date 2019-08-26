РИАМО - 26 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность подготовки к Международному авиационно-космическому салону в подмосковном Жуковском и его организации, так как данное мероприятие традиционно посещает большое число людей, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

В понедельник глава региона провел совещание с руководящим составом областного правительства. Губернатор подчеркнул важность организационных мероприятий, которые были проведены в период подготовки к Международному авиационно-космическому салону 2019 года. Выставка пройдет с 27 августа по 1 сентября под патронажем президента РФ Владимира Путина.

«МАКС проходит раз в два года в Жуковском. Здесь очень важно все, что касается системы безопасности, удобства посетителей. Традиционно выставку посещает огромное количество жителей — и из Подмосковья, и других регионов. Все должно пройти на должном уровне», — сказал Воробьев.

МАКС могут посетить 500 тысяч человек. Для гостей мероприятия организуют бесплатные автобусы с интервалом движения 1,5-12 минут, они смогут перевозить 29 тысяч пассажиров в час. Число пар электричек увеличили с 86 до 152. Интервал движения составит 5-12 минут, они смогут провозить в час 22 тысячи пассажиров.

Для посетителей также подготовили информационные буклеты с подробным графиком движения бесплатных автобусов и электричек.

Международный авиационно-космический салон пройдет с 27 августа по 1 сентября 2019 года в Жуковском. На нем будут представлены современные разработки в области гражданской и военной авиации, а также перспективные технологические проекты и результаты научных исследований.

На совещании отдельное внимание также уделили вопросам, связанным с завершением подготовки образовательных учреждений к новому учебному году.

«У нас порядка 1,5 тысяч школ. Очень важно все их подготовить должным образом. 2 сентября мы проведем торжественную линейку и пожелаем нашим детям успешного учебного года», — подчеркнул губернатор.

На совещании обсудили и тему здравоохранения. Речь шла о готовности перинатальных центров и родильных домов к предоставлению услуг по оформлению необходимых документов при рождении ребенка. С 1 сентября при выписке мамы смогут получать свидетельство о рождении, справку на получение единовременного пособия, временный страховой полис ОМС, ИНН, а также прикрепление к поликлинике и постановку на очередь в детский сад. Эту услугу успешно протестировали в 10 учреждениях родовспоможения Подмосковья, и она показала себя востребованной.

По инициативе губернатора с 1 сентября родителям будут вручать подарочный комплект «Я родился в Подмосковье!». В наборе есть одежда для дома и прогулок, средства гигиены, уходовая косметика, электронные помощники для мамы. По желанию вместо подарочного комплекта можно выбрать денежный эквивалент – 20 тысяч рублей.