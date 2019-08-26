РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 авг. В подмосковном Подольске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже кошелька в строительном гипермаркете, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 42-летнего местного жителя. Он сообщил, что находясь в одном из строительных супермаркетов на улице Молодежная, неизвестный украл у него кошелек, лежащий на стеллаже. Общая сумма причиненного ущерба составила более 26 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан ранее судимый 41-летний местный житель. В отношении подозреваемого следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый подписал подписку о невыезде, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.