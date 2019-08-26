РИАМО - 26 авг. В новой Москве планируют с 2021 года ежегодно сдавать в эксплуатацию по два миллиона квадратных метров жилья, растущие темпы ввода жилья будут сопровождаться созданием адаптированных дорог и социальных учреждений, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города.

За прошедшие семь лет в Троицком и Новомосковском округах ввели в эксплуатацию около 12,5 миллионов квадратных метров жилья.

«Ежегодно в ТиНАО сдается порядка 1,6-1,7 миллиона «квадратов» жилой недвижимости», – сказал глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он добавил, что на этой отметке город останавливаться не собирается.

Жидкин подчеркнул, что по поручению мэра города Сергея Собянина вместе с ростом объема ввода жилья в ТиНАО будет активизироваться и строительство сопутствующей социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Большинство квартир в новой Москве скупают семейные пары. Их доля от всего населения здесь составляет 60-65%, из них у 70-72% уже есть дети.

Как объяснил Жидкин, покупка жилой недвижимости здесь привлекает людей демократичной ценой, комплексным развитием инфраструктуры, высоким уровнем функциональности, безопасности и комфорта возведенных зданий.