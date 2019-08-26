РИАМО (СТУПИНО) – 26 авг. Врачи больницы Ступина борются за жизнь 18-летнего молодого человека и 27-летней женщины, получивших тяжелые травмы в результате двух ночных ДТП, говорится в сообщении пресс-службы СЦРКБ.

В Ступинскую ЦРКБ экстренно поступили мужчина и женщина, получившие тяжелые травмы в дорожно-транспортных происшествиях. У обоих пострадавших диагностирована тяжелая сочетанная травма.

«У 27-летней девушки, попавшей под колеса легкового автомобиля, закрытый оскольчатый перелом левой плечевой кости, перелом мыщелков левого плеча со смещением, ушиб обоих легких, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, неосложненный компрессионный перелом тела первого поясничного позвонка, перелом нижней ветви лонной кости справа, ушибленные раны обоих предплечий, множественные раны туловища и головы», – сказал заместитель главного врача по медицинской части Валерий Ануфриев.

Он добавил, что у 18-летнего мотоциклиста диагностировали закрытый перелом правого бедра со смещением, закрытый перелом левой лучевой кости со значительным смещением, закрытая черепно-мозговая травма.

«Состояние пострадавших стабильно тяжелое. Пока трудно оценить все шансы, но врачи делают все необходимое, и мы надеемся на благоприятный прогноз», – подчеркнул Ануфриев.

По данным Ступинского информагентства, ночью 25 августа на пульт системы-112 поступило сообщение о двух ДТП в городе Ступино. В 00:35 на пересечении улиц Пристанционная и Калинина произошло боковое столкновение автомобиля Renault Logan с мотоциклом КТМ 150. В результате ДТП пострадал 18-летний мотоциклист. В 03:13 на улице Пристанционной автомобиль Ford Focus совершил наезд на 27-летнюю девушку. Пострадавшие были госпитализированы в Ступинскую ЦРКБ.