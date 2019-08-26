РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 авг. В подмосковном Подольске до 30 августа отключили горячую воду в ряде домов из-за дополнительных работ на четырех котельных, сообщается на сайте администрации округа.

«В связи с возникшими дополнительными работами на оборудовании котельных МУП «Подольская теплосеть» горячее водоснабжение отключено с 24 по 30 августа в домах, обслуживаемых котельными, расположенными по адресам: Художественный проезд, дом 2А; поселка радиоцентра Романцево; улица Чистова, дом 17А; Сыровский тупик, дом 5А», – говорится в сообщении.

Также в связи с фиксированной датой поставки материала для проведения ремонтно-восстановительных работ на котельном оборудовании ОАО «ПЭМЗ» при проведении закупочных процедур, необходимых для возобновления поставки горячей воды, горячее водоснабжение отключено с 24 по 31 августа в домах, обслуживаемых котельной, расположенной по адресу: улица Большая Серпуховская, дом 43.