РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 авг. Глава городского округа Котельники Андрей Булгаков пригласил жителей на День города, который состоится 31 августа.

«Дорогие друзья! Уже в эту субботу (31 августа – ред.) мы будем отмечать День города. Программа насыщенная, на сцене выступят как наши коллективы, так и приглашенные артисты. Понравится и молодежи, и тем, кто постарше. Приходите со своими близкими и друзьями, до встречи 31 августа!» – написал Булгаков в личном Instagram-аккаунте.

Мероприятие пройдет с 14:00 до 22:00 в парке «Белая Дача».