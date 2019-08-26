РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 авг. Хоккейный клуб «Витязь» из подмосковного Подольска стал серебряным призером соревнований по хоккею на Кубок мэра Москвы, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Подмосковная дружина (ХК «Витязь» Подольска – ред.) во главе с Михаилом Кравецом повторила серебряный успех «Витязя» образца 2014 года. Тогда команда под руководством Олега Ореховского выиграла все три матча столичного турнира, но в сериях буллитов – у «Динамо» 3:2, «ЦСКА» 5:4 и подмосковного «Атланта» 4:3. В этот раз ХК «Витязь» снова стал серебряным призером Кубка мэра Москвы по хоккею», – говорится в сообщении.

«Витязь» уступил столичному «Динамо» со счетом 1:4, разгромил чемпиона России «ЦСКА» со счетом 5:0 и победил «Спартак» – 2:1.