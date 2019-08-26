РИАМО - 26 авг. Работы по реставрации здания театра Советской Армии, который не ремонтировался около 40 лет, начнутся в октябре-ноябре текущего года, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия Москвы.

Центральный Академический театр Советской Армии, расположенный на Суворовской площади, является объектом культурного наследия регионального значения. Его строительство велось с 1934 по 1940 годы. Ранее эксперт Мосгорнаследия вместе с сотрудниками театра осмотрел здание и подтвердил, что оно нуждается в реставрации.

«В первую очередь требуется провести работы по сохранению высокого гранитного подиума: некоторые ступени находятся в аварийном состоянии. В результате переговоров с администрацией театра было решено, что работы начнутся в октябре-ноябре текущего года. Они пройдут под контролем нашего департамента», – сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

В настоящий момент на стилобате частично уложен асфальт, частично современная тротуарная плитка, кроме того, на историческом гранитном камне образовались дефекты – высолы и трещины. Требуется проведение дополнительного обследования и реставрации.

Когда стилобат приведут в удовлетворительное состояние, эксперты определят перечень работ по реставрации здания. Специалисты изучат специфические черты памятника и составят проект предстоящих работ. После его согласования с Мосгорнаследием можно будет приступить к комплексному восстановлению.