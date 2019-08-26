РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 авг. В одном из домов на Серпуховской улице подмосковного Подольска временно отключили горячую воду из-за проводимых работ по установке общедомового прибора учета, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня, 26 августа, в многоквартирном доме №7 по улице Серпуховская управление теплоснабжением МУП «СЕЗ» приостановило подачу горячей воды до 20:00 завтрашнего дня (27 августа – ред.). Причиной остановки являются работы по установке общедомового прибора учета тепловой энергии», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.