РИАМО – 26 авг. Строительные работы на станции «Суворовская» действующей Кольцевой линии столичного метрополитена планируют завершить не раньше 2023 года, передает «Интерфакс».

О возобновлении строительства этой станции мэр столицы Сергей Собянин объявил в конце июля. Под названием «Площадь Коммуны» станция была запроектирована еще в 50-х годах, но строить ее так и не начали. Потом была попытка в 90-х, но успехом она не увенчалась.

«Это сложный проект, предусматривающий работы на действующей Кольцевой линии метро. При этом работающие станции закрываться не будут. Фактически строительство будут вестись вручную, так что окончание работ планируется не ранее 2023 года», – заявил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Он пояснил, что сначала будет построена платформа станции, переход на станцию «Достоевская», вестибюль и наклонный тоннель для эскалаторов. После предполагается увеличить диаметр тоннелей в границах станции.

«Суворовская» расположится между «Новослободской» и «Проспектом мира». С нее будет пересадка на станцию «Достоевская» Люблинско-Дмитровской ветки.

Ранее власти города неоднократно отказывались от строительства «Суворовской». Работы признавали нецелесообразными, так как в итоге проект получался слишком сложным технически, растянутым по времени и крайне дорогим.