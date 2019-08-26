РИАМО - 26 авг. Свыше 1 тысячи подмосковных педагогов примут участие 28 августа в традиционной конференции – форуме педагогов Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

По ее словам, форум проводится ежегодно с целью подведения итогов работы системы образования Московской области в предыдущем учебном году и постановки задач на следующий год. На мероприятии назовут лучшие школы региона.

«Мы планируем вовлечь всех участников форума в активный процесс проектирования будущего образования в Подмосковье, ведь только совместными усилиями можно поднять образование региона на качественно новый уровень. Такие масштабные мероприятия имеют огромную важность – мы не только отметим успехи коллег и наградим их, но и определим глобальные задачи, векторы движения на следующий год», – сказала Забралова.

Она добавила, что 2 сентября за парты образовательных учреждений региона сядут свыше 900 тысяч учащихся, и задача властей – обеспечить им достойный уровень знаний и все условия для обучения.

Участники форума в процессе общения смогут обменяться опытом, а также принять участие в тематических панельных дискуссиях.