РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 авг. День семьи Rockwool отметили на заводе компании в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, его сотрудники вместе со своими семьями посетили экскурсию по цеху, где увидели процесс производства каменной ваты, а затем поучаствовали в мастер-классах и играх, сообщается на сайте администрации городского округа.

День семьи Rockwool в компании отмечают ежегодно в конце лета уже более 15 лет.

«Компания Rockwool основана семьей, и мы создали хорошую традицию собираться вместе с нашими семьями, рассказывать им о наших достижениях, с гордостью показывать те результаты, которых мы достигли за прошедший год. Сотрудники (завода – ред.) большое количество времени проводят на работе, и важно, чтобы их близкие понимали, как у них проходит день», – сказала генеральный директор компании Rockwool в России Марина Потокер.

Она добавила, что сотрудники завода вместе с супругами, детьми, бабушками и дедушками посетили экскурсию по цеху, где увидели процесс производства каменной ваты. Также для детей и взрослых были подготовлены мастер-классы, игры и угощения.

От имени главы Балашихи Сергея Юрова коллектив предприятия с Днем семьи Rockwool поздравила замглавы администрации города Анна Божухина. Она вручила благодарственное письмо Марине Потокер.

«Компания Rockwool – крупное и весьма успешное предприятие. Оно занимает лидирующие позиции на рынке, а в его стенах трудится большое количество сотрудников. Их семьи и дети – это часть нашего города (Балашихи – ред.), и они для нас очень важны», – отметила Божухина.

Завод Rockwool в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе — первое производственное предприятие компании в России. Это одно из крупнейших предприятий Московской области. В производстве тепло-, звуко- и технической изоляции на основе каменной ваты здесь заняты более 500 сотрудников. Завод – активный участник социальных проектов и программ по благоустройству.