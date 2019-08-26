РИАМО - 26 авг. В Московском регионе 19 клиентов «Почты России» стали миллионерами в этом году, люди также выигрывали автомобили, квартиры и путешествия, сообщил РИАМО представитель пресс-службы отделения предприятия по макрорегиону Москва.

«Крупные денежные суммы выиграли 194 счастливчика из Москвы и Московской области, купившие лотерейные билеты на почте в период с января по первую половину августа. Всего клиенты «Почты России» выиграли в этом году более 200 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.

С начала 2019 года в столичных отделениях почтовой связи было приобретено более 4,2 миллиона лотерейных билетов. Четыре человека выиграли автомобили, двое — загородные дома, пятеро — путешествия. Девять жителей Московского региона, участвовавших в «Жилищной лотерее», выиграли квартиры, коттеджи, дачные участки.

Лотерейные билеты продаются во всех отделениях «Почты России».

С июля 2014 года все лотереи, проводимые на территории РФ, являются государственными. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов направляются на развитие российского спорта. Национальный почтовый оператор является одним из крупнейших агентов по реализации лотерейных билетов.