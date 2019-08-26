РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 авг. Автомобиль совершил наезд на 15-летнюю девочку на перекрестке проспекта Юных Ленинцев в Подольске, она переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

ДТП произошло 24 августа в 23:20 на перекрестке проспекта Юных Ленинцев и улицы Быковская. По предварительным данным, водитель легковой автомашины, двигаясь по проспекту Юных Ленинцев со стороны Москвы в сторону проспекта Ленина, на перекрестке с улицей Быковская совершил наезд на 15-летнюю девочку.

«Девочка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора и находилась без сопровождения взрослых», – говорится в сообщении.

В результате ДТП девочка была госпитализирована в больницу с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга». Проводится расследование.