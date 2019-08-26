РИАМО - 26 авг. В Красногорске прошел обучающий семинар для товаропроизводителей Московской области «Практика увеличения экспорта в страны Европейского Союза», в котором приняли участие около 80 представителей более чем 50 экспортноориентированных компаний региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

По словам заместителя председателя правительства региона Вадима Хромова, производители Московской области не просто рассматривают возможность увеличения своего экспорта, но и уже внедряют технологии, которые влияют на его рост.

«Мы разработали эффективные финансовые и консультативные меры поддержки экспорта, региональный Фонд ВЭД организовывает экспортные бизнес-миссии, помогает компаниям принимать участие в крупных международных выставках. Проведение обучающих семинаров также станет постоянной практикой», – заявил Хромов.

Зампред отметил, что по итогам 2018 года экспорт Подмосковья составляет 6,9 миллиарда долларов. К 2024 году поставлена задача достичь объема экспорта в 13 миллиардов долларов.

На семинаре обсудили практические бизнес-модели по использованию инструментов повышения эффективности российского экспорта, дающие возможность сократить до 20% затрат при поставках в ЕС, а также возможности получения дополнительных доходов при ведении бизнеса со странами ЕС за счет оптимизации цепочки управления товаропотоком.