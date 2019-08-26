РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 26 авг. Реестр мест, где больше всего скапливается крупногабаритный мусор, появится в подмосковном Дзержинском, сообщила временно исполняющий полномочия главы городского округа Людмила Иванова.

«Остановить засилье крупногабаритного мусора на площадках в городе – ключевая задача, поставленная региональному оператору по вывозу мусора и управляющим компаниям. Им поручено составить реестр мест, где больше всего копится такой мусор. На выходные там будут устанавливаться дополнительные контейнеры-«лодки», – написала Иванова в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что идет сезон ремонтов, в результате чего образуются навалы крупногабаритного мусора. По словам Ивановой, сейчас управляющие компании заказывают у регионального оператора 8-кубовые контейнеры-«лодки», но мониторинг показал, что их недостаточно. ⠀

«Заместителю по ЖКХ Никите Марковченко поручила вместе с представителем Каширского регионального оператора вести мониторинг использования площадок для крупногабаритного мусора», – заключила Иванова.