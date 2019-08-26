РИАМО - 26 авг. В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) на данный момент возводят и проектируют 3,2 миллиона квадратных метров недвижимости, при этом в 2019 году план по строительству уже успели перевыполнить, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Изначально в новой Москве планировалось ввести в эксплуатацию за 2019 год всего 580 тысяч квадратных метров коммерческой и социальной недвижимости, но за семь месяцев уже успели ввести 641 тысячу квадратных метров.

«Тренд на возведение нежилой недвижимости будет сохранен. Правила землепользования и застройки Москвы определяют, что в ближайшей перспективе в ТиНАО возможно строительство 35 миллионов квадратных метров нежилой недвижимости. Те же правила для строительства жилья определяют лишь 20 миллионов квадратных метров», – сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Всего площадь нежилой недвижимости в ТиНАО с 2012 года увеличилась в 1,5 раза — с 6,85 миллиона квадратных метров до 10,5 миллионов «квадратов». Эти объекты призваны развить социальную инфраструктуру новой Москвы и создать новые рабочие места. Как отметил Жидкин, за годы после присоединения в ТиНАО успели построить более 70 школ, детсадов, медучреждений и пожарных депо. Кроме того, удалось создать более 100 тысяч новых рабочих мест.