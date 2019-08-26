РИАМО - 26 авг. С начала года в Москве на кадастровый учет поставили пять станций метро — четыре на новой Некрасовский линии и одну на Большой кольцевой линии, сообщается на сайте столичного управления Росреестра.

«На учет поставили станции «Улица Дмитриевского», «Косино», «Лухмановская», «Некрасовка» Некрасовской линии и «Савеловская» БКЛ. Их общая площадь составляет 105 тысяч квадратных метров. Кадастровый номер также присвоен зданию транспортно-пересадочного узла станции «Ховрино» по адресу: улица Дыбенко, дом 7, строение 1 площадью 9,7 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.

Кроме того, учтено 8,7 километра тоннелей метрополитена, включая перегоны, соединительные ветки и несколько тупиков за станцией «Савеловская» БКЛ.

«В Росреестре понимают, что строительство метро — одно из приоритетных направлений экономического развития города <…>. Поэтому слаженная работа участников созданного у нас штаба по обеспечению ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию и отработанный механизм взаимодействия со строительным комплексом Москвы позволяют значительно оптимизировать и ускорить учетно-регистрационный процесс», — сказал замруководителя управления Росреестра по Москве Виталий Матевосян.

Всего с начала года управление Росреестра по Москве поставило на кадастровый учет 14 объектов недвижимости столичного метрополитена.