РИАМО – 26 авг. Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил от должности посла России в Великобритании Александра Яковенко, передает Федеральное агентство новостей.

«Посол России в Великобритании Александр Яковенко освобожден от должности. Указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации», – говорится в сообщении.

Дипломат Яковенко завершил миссию и отправился в российскую столицу. Временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник Иван Володин.

Яковенко занимал пост чрезвычайного и полномочного посла в Великобритании с 2011 года.

По данным СМИ, причиной ухода Яковенко стало ухудшение отношений двух стран на фоне дела об отравлении Скрипалей. В свою очередь Кремль опровергает данную информацию и называет смену посла обычной ротацией кадров.