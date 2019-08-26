РИАМО - 26 авг. Общественное обсуждение проекта продления Коммунарской линии метро до Троицка планируют провести в столице, ветка должна пройти вдоль Калужского шоссе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Она напомнил, что на заседании Градостроительно-земельной комиссии приняли решение продлить строящуюся Коммунарскую линию метро до Троицка.

«Впереди – общественное обсуждение проекта, взвешивание всех плюсов и минусов, выбор окончательного варианта прохождения трассы метро. Приглашаю заинтересованных москвичей высказывать свое мнение», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он добавил, что длина линии составит 14,6 километра. Она пройдет вдоль Калужского шоссе от станции «Столбово» до Троицка. На линии планируют открыть станции «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Десеновское», «Ватутинки» и «Троицк».

«Участок от станции «Столбово» до станции «Сосенки» будет подземным, далее метро выйдет на поверхность, а перед станцией «Десеновское» снова уйдет в тоннель. Вблизи станции «Ракитки» планируется строительство электродепо для технического обслуживания и ремонта поездов», — добавил Собянин.

Мэр отметил, что через несколько лет в зоне притяжения будущей ветки будут проживать свыше 500 тысяч москвичей. Линия станет фактически дублером южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской линий. Снизится загруженность Калужского шоссе, Ленинского проспекта и Профсоюзной улицы.

«Начиная с 2011 года, мы открыли 81 новую станцию метро. Подземка пришла в Солнцево, Ново-Переделкино, Ховрино, Новокосино, Зябликово, Братеево, Косино-Ухтомский, Некрасовку, Жулебино, Коммунарку, Саларьево, на Мичуринский проспект и Дмитровское шоссе. Через несколько месяцев будет открыто движение на участке Некрасовской линии от станции «Косино» до МЦК», — добавил Собянин.

По его словам, вместе с линией до Троицка начнут строительство метро во Внуково, Лианозово, Северный и Бирюлево. Обсуждаются планы строительства метро в Гольяново и Рублево-Архангельской ветки.

Благодаря строительству подземки и открытию МЦД через 5-7 лет более 95% москвичей будут проживать в непосредственной близости от метро.