РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 авг. Инспекторы эконадзора совместно с полицейскими задержали с поличным организаторов незаконной свалки на территории промзоны вблизи деревни Павлино подмосковной Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Строительные отходы сваливались на трех площадках – на суммарной площади около 1,5 гектара. Задержаны и отправлены на штрафстоянку два грузовых автомобиля, возбуждено дело об административном правонарушении. По предварительным данным, земельные участки, на которых размещались отходы, принадлежат физическим лицам, как и спецтехника», – говорится в сообщении.

В настоящее время проводится расчет ущерба, нанесенного окружающей среде, сумма которого будет предъявлена нарушителям к возмещению.

По данным Минэкологии, в Подмосковье ежегодно размещается более 25 миллионов тонн отходов сноса, строительства и грунтов. Министерство планомерно усиливает надзор в этой сфере и держит на особом контроле наиболее проблемные территории, где неоднократно фиксировались нарушения правил обращения с отходами.