РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 авг. В понедельник днем на Октябрьском проспекте подмосковных Люберец образовалась пробка длиной 3,4 километра, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, движение затруднено на Октябрьском проспекте в сторону области. Длина затора составляет 3,4 километра. Пробка начинается возле ТЦ «Выходной» на Октябрьском проспекте и продолжается до больничного проезда. Этот участок можно проехать за 12 минут.

Также пробки образовались на Новорязанском, Егорьевском шоссе, улицах Кирова и Смирновская.