РИАМО - 26 авг. На Большом Власьевском переулке в Москве прохожие заметили в запертой машине ребенка, на место были вызваны сотрудники пожарно-спасательных сил, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

Машина была припаркована по адресу: Большой Власьевский переулок, дом 9.

«Ребенок оказался в запертом автомобиле. Наши подразделения прибывали, но работ не проводили. Хозяйка прибыла и вызвала коммерческую службу по вскрытию дверей. Работы проводила сторонняя организация», - сказал собеседник агентства.