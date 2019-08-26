РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 авг. Перспективы сотрудничества в сфере родовспоможения и поддержки грудного вскармливания обсудили на встрече в Балашихинском родильном доме с делегацией из Швейцарии, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Деловой визит делегации из Швейцарии, представляющей компании по производству медицинского оборудования, а также товаров для грудного вскармливания состоялся с сотрудниками родильного дома Балашихи, расположенном в микрорайоне Саввино.

«Для нас ценно внимание иностранных коллег, мы с радостью готовы поделиться нашими наработками в сфере родовспоможения и поддержки грудного вскармливания. Нам удалось обменяться опытом, обсудить перспективы совместной работы в научных исследованиях», – сказала главный врач Балашихинского роддома Наталья Алиева.

Она добавила, что это не единственный визит иностранных представителей в Балашихинский роддом. В ноябре ожидается визит делегации из Франции.

В сентябре Балашихинскому роддому исполнится 3 года. В медучреждении предоставляются все виды специализированной высокотехнологичной медицинской стационарной помощи в области акушерства, гинекологии, неонатологии. Также осуществляется амбулаторная, консультативно-диагностическая и медико-реабилитационная помощь женщинам и новорожденным детям.

В медучреждении располагаются родовое и послеродовое отделения, отделение патологии беременности, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, отделение анестезиологии и реанимации, лучевой диагностики, гинекологическое отделение, женская консультация.