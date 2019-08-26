РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 авг. В школе №28 подмосковного Подольска в рамках капремонта приступили к демонтажу учебных кабинетов и строительству спортивного ядра, сообщила «РИАМО в Подольске» директор школы Людмила Телиженко.

Школа №28 является одной из старейших в округе. Центральная ее часть была построена в 1915 году, а в 1936 году к ней сделали пристройку. За время работы в здании ни разу не проводили капремонт. В 2018 году в ней капитально отремонтировали фасад и кровлю, а в текущем году приступили к остальным работам.

«В настоящее время у нас проходит капремонт здания. Уже приступили к демонтажу всех учебных кабинетов, а на территории ведется строительство спортивного ядра: беговых дорожек, футбольного поля, волейбольной площадки и многого другого», – сказала Телиженко.

Также в ходе ремонта будут отремонтированы спортзал, пищеблок, благоустроят кабинеты, увеличатся раздевалки.

«На работы из бюджета области было выделено 32 миллиона рублей, а из бюджета округа – 25 миллионов рублей. Также по программе софинансирования на строительство площадки выделили более 10 миллионов рублей», – подчеркнула Телиженко.

Она отметила, что завершить работы планируется до конца года. В настоящее время учащиеся в количестве свыше 300 человек распределены по другим общеобразовательным учреждениям округа. Также планируется в будущем объединить школу №28 с лицеем №1, что поможет разгрузить лицей.

Директор ЗАО «Мособлспецстрой.ПМК-495» Александр Сурков рассказал, что в настоящее время подрядчик уже приступил к строительству спортивного ядра в данной школе. Он добавил, что работы ведутся интенсивно, и к началу октября планируется их завершить.

«Мы уже благоустроили территорию семи дошкольных общеобразовательных учреждений округа, завершили строительство стадиона в деревне Федюково, а также проводим работы в школе №18 имени Подольских курсантов, проводим работы в лицее №1 Климовска и в школе №1 Климовска», – пояснил Сурков.