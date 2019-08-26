РИАМО - 26 авг. С начала 2019 года пассажиры совершили свыше 90 миллионов поездок по Московскому центральному кольцу, при этом самой популярной станцией остается «Площадь Гагарина», говорится в сообщении пресс-службы столичного метрополитена.

«С начала года МЦК воспользовались более 90 миллионов пассажиров – это на 11,7 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас поезда МЦК перевозят более 500 тысяч пассажиров каждый будний день», – говорится в сообщении.

Самое большое количество пассажиров с момента запуска кольца «Ласточки» перевезли 3 апреля – 562 тысячи москвичей и гостей столицы. Самой популярной станцией остается «Площадь Гагарина» – с начала года через нее прошли 8,3 миллиона пассажиров. В тройку лидеров вошли станции «Владыкино» и «Ботанический сад». На каждой из них есть удобная пересадка на метро.

В данный момент с МЦК можно сделать пересадку на 23 станции радиальных линий метро и на девять платформ пригородного железнодорожного транспорта. С каждой станции пассажиры могут пересесть на автобусы, троллейбусы и трамваи.

Движение по кольцу запустили 10 сентября 2016 года. В 2017 году сократили интервал движения в час пик с 6 до 5 минут, а во внепиковые часы – с 12 до 10 минут. В условиях постоянного роста пассажиропотока на МЦК к концу 2019 года планируется сократить интервалы движения в часы пик с 5 до 4 минут. Благодаря кольцу поездки по столице стали быстрее в среднем на 20 минут.