РИАМО - 26 авг. Столичные власти согласовали проекты четырех остановок на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2), который пройдет по маршруту Нахабино – Подольск, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Среди утвержденных проектов – станции «Волоколамская», «Щукинская», «Курьяново» и «Пенягино». Все проекты выполнены на высоком уровне, станции будут узнаваемыми и удобными для использования.

«У проектировщиков стояла задача сделать дизайн, отвечающий всем современным тенденциям в архитектуре, и при этом в соответствии с высокими требованиями к объектам такого типа. В результате мы получили станции, которые сочетают в себе лучшие черты городского и пригородного транспорта, о чем ранее заявлял мэр Сергей Собянин», – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

На остановочных пунктах появятся входные павильоны, кассовые залы и зоны досмотра, переходы и выходы на сами платформы. Дизайн опирается на ритмичное остекление и перетекание прямых строгих линий в плавные и динамичные. Платформы расположатся под навесами, дизайн которых также будет сочетаться с общей концепцией оформления остановки.

Запуск первых диаметров запланирован на ноябрь 2019 года. МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск вместят 132 километра пути и 66 станций. С 27 из них можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.