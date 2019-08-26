РИАМО - 26 авг. В минувшие выходные сотрудники Росгвардии Подмосковья предотвратили пять краж из торговых центров Московской области, говорится в сообщении пресс-службы силового ведомства.

«В выходные дни росгвардейцы задержали шесть мужчин, подозреваемых в совершении краж из торговых центров Пушкина, Подольска, Одинцова и других городских округов Подмосковья. Все магазины были оборудованы «тревожными кнопками», – говорится в сообщении.

Предметы, которые злоумышленники пытались похитить, были самые разнообразные – продукты питания, алкоголь, строительные материалы, дорогостоящий парфюм и многое другое.

Все задержанные мужчины – приезжие из других регионов страны и государств ближнего зарубежья. Их доставлены в отделы полиции. Общая сумма причиненного ущерба составила порядка 50 тысяч рублей.