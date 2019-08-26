РИАМО - 26 авг. В Щербинке завершают строительство детско-взрослой поликлиники, она будет находиться на территории Щербинской городской больницы на улице Первомайской, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Социальная инфраструктура Щербинки активно развивается. За последние годы мы построили в городе два детских сада. В планах – еще несколько школ и детских садов. Кроме того, мы завершаем строи­тельс­т­во большой детско-взрослой поликлиники, которая будет работать по новому стандарту комфорта оказания медицинской помощи», – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Новая поликлиника значительно улучшит качество и доступность медицинской помощи для жителей Щербинки. Там будут оказывать амбулаторную помощь. Площадь здания составит 11,8 тысячи квадратных метров. Там будут детское отделение на 230 посещений в смену и взрослое отделение на 520 посещений, а также женская консультация.

Взрослый и детский блоки будут изолированы друг от друга. Такое планировочное решение исключит пересечение потоков пациентов. Наиболее посещаемые кабинеты врачей сделают на нижних этажах, менее посещаемые и администрация – на верхних этажах здания. Кабинеты забора крови, сдачи анализов и дежурных врачей будут расположены на первом этаже.

Кабинеты профильных специалистов и кабинеты функциональной диагностики разместятся на одном этаже. Кардиолог будет принимать рядом с кабинетом, где можно сделать УЗИ сердца или снять кардиограмму, гастроэнтеролог — рядом с кабинетом, где пациент может пройти эндоско­пическое исследование.

В здании будет много открытых пространств с удобными диванами и другой комфортабельной мебелью.