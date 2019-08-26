РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 авг. В Подольске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения мужчине в ходе ссоры, пострадавшему оказали доврачебную помощь, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники Подольского отдела вневедомственной охраны получили информацию о том, что недалеко от ресторана, расположенного на улице Победы в Подольске, находится мужчина с ножевым ранением в области правого бедра.

«Очевидец происшествия рассказал, что между двумя мужчинами, распивавшими спиртные напитки, возник конфликт, в ходе которого один из них нанес ножевое ранение другому. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы оказали пострадавшему доврачебную помощь, после чего передали его бригаде скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении.

Спустя некоторое время недалеко от железнодорожной станции «Гривно» сотрудники Росгвардии задержали мужчину с пятнами крови на одежде и руках. В дальнейшем было обнаружено орудие преступления.

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Злоумышленником оказался ранее не судимый 33-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело.