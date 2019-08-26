РИАМО - 26 авг. В середине недели в Подмосковье и Москву придет кратковременное похолодание, средняя температура окажется на 2-3 градуса ниже климатической нормы, в ночь на 29 августа даже возможны заморозки, а после вновь потеплеет, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Небольшой дождь ожидается в регионе 27 августа. Ночью в столице – 12-14 градусов, по области – 9-14. Днем в Москве – 20-22, в Подмосковье – 18-23. Местами северо-западный ветер может усиливаться до 15 метров в секунду.

«В среду, 28 августа, в тылу циклона северный ветер местами с порывами до 12-17 метров в секунду. Температура ночью в Москве – 8-10 градусов, в центре – 12-14 градусов, по области – 5-10 градусов; днем в Москве – 15-17 градусов, по области – 13-18 градусов. Значения средней суточной температуры на 2-3 градуса будут ниже климатической нормы», – говорится в сообщении.

В ночь на 29 августа в столице будет 5-7 градусов, в центре – 9-11, в Подмосковье – 2-7, местами возможны заморозки до минус 2 градусов. Во второй половине дня в столице уже будет 20-22 градуса, в области – 17-22.

В следующие два дня среднесуточная температура вернется к норме. Днем воздух будет прогреваться до 19-24 градусов.