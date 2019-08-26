РИАМО – 26 авг. Мэрия Москвы отказала группе оппозиционных политиков в проведении шествия за честные выборы 3 сентября в столице, сообщает «Интерфакс».

Заявку на акцию 3 сентября член незарегистрированной Партии перемен Эльвира Вихарева, мундеп Елена Филина и журналист Виктория Ивлева подали 23 августа. Организаторы планировали шествие от Новопушкинского сквера до Гоголевского бульвара. В акции заявлялось участие до 30 тысяч человек.

«В ответе мэрии говорилось, что в этот день запланировано большое количество мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, а также, что заявленная для старта шествия площадка слишком мала и акция создаст помехи для пешеходов.– говорится в сообщении.

Ранее столичные власти отказались согласовывать сразу несколько заявок оппозиции на акции 24, 25 и 31 августа.

День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается в России как памятная дата с 2005 года и связан с событиями в Беслане, где 3 сентября террористы захватили школу.