РИАМО - 26 авг. В рамках плановой операции «Школа» инспекторы проверяют соблюдение норм и правил чистоты, порядка и благоустройства в школах Подмосковья, за пять дней уже устранено 33 нарушения, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«За неделю с 19 по 23 августа в 11 муниципалитетах Подмосковья по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора устранено 33 различных нарушения чистоты, порядка и благоустройства на территории общеобразовательных учреждений. Чаще всего было зафиксировано нарушение норм и правил озеленения и содержания зеленых насаждений вокруг школ», - сообщил начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

По трем адресам городского округа Домодедово благодаря инспекторам Госадмтехнадзора восстановлен график вывоза мусора с пришкольной территории в деревне Гальчино, в селе Растуново и в городской школе Домодедова, расположенной по улице Рабочая. Удалены сухостойные деревья с пришкольной территории в селе Красный Путь.

После проверок также привели в порядок пришкольный газон в школе Коломны по улице Дзержинского, дом 18. А возле школ, расположенных по улице Антипова 22 и 45 в городском округе Егорьевск зеленые насаждения облагородили должным образом. В городском округе Шатура на улице Новосидориха, 3 обновили фасад школы.

Основательная подготовка прошла к началу школьного сезона во дворе гимназии имени Пушкина в городском округе Бронницы по адресу: Комсомольский переулок, 60. Здесь приведены в порядок фасад здания, дождеприемный колодец, территория с зелеными насаждениями.

В селе Конобеево городского округа Воскресенск по улице Школьная, 1 с помощью инспекторов Госадмтехнадзора был благоустроен пришкольный участок с зелеными насаждениями.

Всего в рамках операции «Школа» проверят более 1,2 тысячи образовательных учреждений в регионе. Инспекторы осмотрят состояние фасадов, недостатки в содержании ограждений и малых архитектурных форм и качество уборки территории. На данный момент инспекторами Госадмтехнадзора проверены около 97% школ региона.