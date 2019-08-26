РИАМО (РЕУТОВ) – 26 авг. Встреча из цикла «Защитим старшее поколение от мошенников!» прошла в подмосковном Реутове, пенсионерам рассказали о схемах, к которым прибегают мошенники, и о способах противостоять им, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

Встречу с пожилыми людьми провели председатель совета сторонников местного отделения партии Александр Темников и член совета сторонников Наталья Морозова.

«За последний месяц в Общественную приемную местного отделения партии («Единая Россия» – ред.) поступило несколько обращений от жителей муниципалитета, которым неуполномоченная организация поменяла электросчетчики с нарушением установленных правил и норм. В конечном итоге на обманутых пенсионеров наложены большие штрафы, и решить данный вопрос можно только обратившись в суд», – сказал Темников.

Вторым вопросом обсуждения, по его словам, стала новая услуга добровольного страхования жилья. Мошенники совершают поквартирный обход, предлагая скидку на годовое страхование.

«В целях экономии средств и собственного времени многие жители поддались на уловки мошенников, получив на руки ничего не значащие бумаги», – отметил Темников.

Он добавил, что пенсионеры по-прежнему являются наиболее уязвимой категорией населения, в отношении них совершается максимальное число мошеннических действий. Единственным способом оградить их от опасности являются встречи на постоянной основе, в ходе которых пожилым людям рассказывают об уловках мошенников и призывают проявлять внимательность и осторожность.