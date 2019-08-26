РИАМО - 26 авг. За год в Подмосковье на пять пунктов выросла доля людей, покупающих дома для постоянного проживания, сейчас она составляет 75%, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

При этом порядка 55% граждан покупают коттеджи, чаще всего участок с подрядом. Также 37% делает выбор в пользу таунхаусов, а 8% выбирают квартиры в малоэтажных домах.

«Загородные дома в области для постоянного проживания чаще всего покупают жители Москвы. За год их доля увеличилась с 55% до 60%. Часто на такой шаг идут пенсионеры, которым не нужно постоянно ездить в Москву», - говорится в сообщении.

Среди тех, кто выбирает загородные дама, есть и молодые люди. Так, например, наибольшая категория покупателей частных домов — это люди моложе 35 лет (40%).

В Подмосковье активно ведется индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). С января по июль 2019 года в области построили и ввели в эксплуатацию 2,25 миллиона квадратных метров ИЖС.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные, согласно которым около трети россиян хотят стать владельцами загородного жилья.