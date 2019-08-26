РИАМО - 26 авг. В приложении «Метро Москвы» появятся видео, на которых покажут путь со станций Московских центральных диаметров (МЦД) до подземки, сообщил журналистам в понедельник первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Для просмотра видеороликов в приложении необходимо построить маршрут, нажать на предлагаемый путь поездки и выбрать опцию «Видео перехода».

«В приложение загрузят более 20 роликов с переходами со станций МЦД на метро и МЦК. Например, от станции «Окружная» до двух одноименных станций метро и МЦК, от «Кунцева» до станций метро «Кунцевская» Филевской и Арбатско-Покровской линий. С открытием новых станций и появлением новых пересадок между метро и МЦД в приложении будут добавляться видеоподсказки», - сказал Латыпов.

Запуск первых диаметров запланирован на ноябрь 2019 года. МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск вместят 132 километра пути и 66 станций. С 27 из них можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

Станции МЦД будут работать с 05:30 до 01:00. Интервалы движения составят 5-6 минут в часы пик. Оплатить проезд можно будет «Тройкой» и банковскими картами.

Московские центральные диаметры являются совместным проектом Минтранса России, правительства Московской области, правительства Москвы и РЖД.