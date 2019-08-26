РИАМО - 26 авг. В Москве намерены реконструировать три газопровода, соответствующий проект рассмотрели на Градостроительно-земельной комиссии столицы (ГЗК), возглавляемой мэром города Сергеем Собяниным, говорится в сообщении пресс-службы столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

«Реконструкция запланирована в связи с длительным сроком эксплуатации инженерных коммуникаций. Она не только позволит повысить эксплуатационную надежность газоснабжения потребителей, но и отразится на общем развитии газораспределительных систем города», - сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Газопроводы расположены по адресам: Восточный административный округ, улица Рубцовско-Дворцовая, выход на Русаковскую набережную; Западный административный округ, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 2, корпус 1, проспект Вернадского, дом 99.

Протяженность реконструируемого газопровода по первому адресу может составлять порядка 109 метров, на втором адресе общая протяженность составит почти 1,73 километра, а на третьем — 1,9 километра.

Готовить проекты планировки будут за счет инвестора, которым выступило АО «Мосгаз». Проекты планировки вынесут на публичные слушания.