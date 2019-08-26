РИАМО - 26 авг. За время существования сервиса СМС-информирования автомобилистов о перемещении их машин на специализированные стоянки на оповещения подписались более 1,2 миллиона человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Услуга была запущена в 2014 году.

«Сервис создан для удобства автомобилистов и помогает оперативно узнать о том, что неправильно припаркованный автомобиль был эвакуирован на спецстоянку, адрес самой стоянки и адрес подразделения, где нужно получить разрешение на возврат авто», - сказал собеседник агентства.

Чтобы подписаться на оповещения, нужно отправить бесплатное СМС на номер 7377 с текстом «ЭВ П госномер ТС». Например, ЭВ П А111АА199.

Кроме того, подписаться можно в личном кабинете на портале mos.ru в разделе «Мои данные», во вкладке «Транспорт» нужно указать информацию о своем автомобиле.

Получить любую информацию, касающуюся столичного парковочного пространства, можно в контакт-центре «Московский транспорт» по телефону: 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.