РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 авг. В Подольске в рамках капремонта школы №18 имени Подольских курсантов приступили к строительству лектория на открытом воздухе, сообщила «РИАМО в Подольске» директор школы Елена Корастылева.

Школе №18 имени Подольских курсантов в текущем году исполняется 50 лет. За время работы в ней проводились только косметические ремонты, в связи с чем появилась необходимость и в капитальном ремонте, а также в создании современных условий для обучения. К работам преступили еще в середине лета, а закончить их планируют к 25 декабря.

«В ходе ремонта школы на ее территории появится лекторий для проведения занятий на открытом воздухе. К работам (по строительству – ред.) уже приступили. Я отмечу, что урок проходит не там, где стены, а там, где есть учитель и заинтересованный взгляд ребенка. Надеюсь, что с лекторием у детей мотивация к новым знаниям только повысится. Я также надеюсь, что мы установим мини-метеостанцию, где можно будет измерить уровень снега, температуру, научиться измерять влажность воздуха и многое другое», – сказала Корастылева.

По ее словам, на территории школы появятся волейбольная и баскетбольная площадки, яма для прыжков в длину, две площадки ГТО, беговые дорожки и площадка для отдыха. Заниматься на свежем воздухе смогут все желающие. Территория школы будет открыта с 8:00 до 21:00.