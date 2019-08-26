РИАМО - 26 авг. Двухэтажное здание магазина, которое было заброшено, достроили в микрорайоне Привокзальный города Наро-Фоминска, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

Недострой располагался в центральной части города на улице Полубоярова – одной из главных улиц, ведущих к железнодорожной станции «Нара». Объект выявили в 2018 году, он портил облик одной из основных улиц Наро-Фоминска.

«В результате работы, проведенной с привлечением заказчика данного объекта, было принято решение о дострое и приведении его в соответствие. Строительные и отделочные работы уже завершены. Сейчас на месте бывшего недостроя располагается двухэтажное здание магазина, площадь которого составляет порядка 850 квадратных метров», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

На участке провели комплексное благоустройство прилегающей территории и организовали безбарьерную среду для маломобильных групп населения. Появилось парковочное пространство и уличное освещение.

«За первые 6 месяцев 2019 года на территории муниципальных образований Московской области ликвидировали чуть более 260 объектов незавершенного строительства. До конца этого года планируется ликвидировать еще порядка 100 объектов», – добавил Гордиенко.