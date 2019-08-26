РИАМО - 26 авг. В подмосковном Домодедове завершился Bikers Brothers Festival, на котором в качестве хедлайнера выступила немецкая группа V8Wankers, сообщается в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

«Это было очень круто! Как всегда! Мото, рок, друзья и драйв. Запоминаем 19-ый и ждем BBF-2020», — говорится в сообщении.

Для гостей на фестивале была подготовлена музыкальная и развлекательная программа. Гости смогли посмотреть силовое шоу, кастом-шоу с техникой, сделанной для владельцев на заказ, бои без правил.

В качестве хедлайнеров на фестивале выступили немецкие рок-н-ролльщики V8Wankers.

Кроме того, на фестивале провели лотерею, главным призом которой стал Harley-Davidson St.