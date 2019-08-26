РИАМО - 26 авг. На сайте столичной подземки появится тарифный калькулятор, с помощью которого пассажиры смогут рассчитать стоимость поездки по Московским центральным диаметрам (МЦД), сообщил журналистам в понедельник первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

«В разделе «МЦД» на сайте мосметро появится тарифный калькулятор, с помощью которого можно будет не только построить маршрут с учетом МЦД, но и узнать, сколько будет стоить поездка по билету «Кошелек» карты «Тройка», - сказал Латыпов.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже принял решение, что пересадка между МЦД, метро и МЦК будет бесплатной. Тарифы на МЦД должны стимулировать пассажиров пользоваться новым видом транспорта, а также быть грамотно интегрированными в существующую транспортную систему Москвы и Московской области. Чтобы пассажиры могли заранее продумывать свои маршруты и просчитывать экономию с поездками на МЦД, на сайте метро будет запущен тарифный калькулятор.

«У нового наземного метро - Московских центральных диаметров - появился официальный раздел на сайте «Мосметро»: mcd.mosmetro.ru. Раздел поделен на несколько блоков: «Преимущества», «Схема МЦД», «Иволга», «Павильон МЦД», «Подвижной состав», «Навигация», а также «Часто задаваемые вопросы о проекте МЦД». Задать интересующие вопросы можно в форме обратной связи», - добавил Латыпов.

Запуск первых диаметров запланирован на ноябрь 2019 года. МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск вместят 132 километра пути и 66 станций. С 27 из них можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

Станции МЦД будут работать с 05:30 до 01:00 без дневного технологического окна. На диаметрах будет работать центр обеспечения мобильности пассажиров. Интервалы движения составят 5-6 минут в часы пик. Оплатить проезд можно будет «Тройкой» и банковскими картами.