РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 авг. В подмосковном Подольске ремонт школы №18 имени Подольских курсантов идет по графику, в настоящее время работы выполнены примерно на 20%, их планируют завершить в декабре, сообщила «РИАМО в Подольске» директор образовательного учреждения Елена Корастылева.

Школе №18 имени Подольских курсантов в текущем году исполняется 50 лет. За время работы в ней проводились только косметические ремонты, в связи с чем появилась необходимость и в капитальном ремонте, а также в создании современных условий для обучения. К работам преступили еще в середине лета, а закончить их планируют к 25 декабря.

«По обследованию, в школе стали появляться трещины, где-то инженерные коммуникации выходили из строя. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева были выделены средства на капремонт в размере 122 миллионов рублей, а также школа вошла в нацпроект «Современная школа». Помимо этого, из бюджета округа выделили около 30 миллионов рублей на благоустройство и дополнительные работы. В настоящее время работы идут по графику, а объем выполненных работ составляет около 20%», – сказала Корастылева.

Она пояснила, что уже сделали отмостку, частично сделан фасад, заканчиваются работы по ремонту кровли основного здания, началось благоустройство.

Учащиеся на время проведения работ были распределены по другим школам. В этих образовательных учреждениях с родителями провели собрания, а также сделали всю необходимую работу по подготовке к 1 сентября.

«Конечно, школа будет современной: здесь появится общественное место, где дети смогут почитать, появится место для занятий робототехникой, классы будут распределены по направлениям, а кабинет истории перенесен к школьному музею. Помимо этого, мы улучшим аллею Славы, переоборудуем музей», – заключила Корастылева.

На время ремонта около 1 тысячи экспонатов школьного музея были вывезены. Планируется, что после ремонта посетить экспозиции смогут все желающие.