РИАМО - 26 авг. В столичном парке «Зарядье» специалисты ГБУ «Гормост» приступили к проведению покрасочных работ на Парящем мосту, говорится в сообщении пресс-службы государственного бюджетного учреждения.

Работы проводятся в соответствии с регламентом два раза в год. Древесину напольного покрытия покрывают специальным террасным маслом для его защиты от повреждения. Покрытие Biofa наносили и при строительстве моста, оно имеет специфичный серый цвет.

«К 1 сентября работы по покраске будут завершены», – говорится в сообщении.

«Зарядье» открылось 9 сентября 2017 года в рамках празднования 870-летия Москвы. На территории парка представлены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга. Там также разместили филармонию, Парящий мост, научно-познавательный центр «Заповедное посольство», тематический центр «Ледяная пещера», экспозиционный культурный комплекс и медиацентр.

Парящий мост является уникальным объектом. Он представляет из оригинальную смотровую площадку, которая не имеет ни единой опоры. Ее площадь составляет 70 метров, а выполнена она в виде латинской буквы «V». Высота над водой в центральной части площадки равняется порядка 15 метров, общая протяженность моста составляет 244 метра, а вес — 3,7 тысячи тонн.