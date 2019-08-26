РИАМО - 26 авг. В Подмосковье количество школ, находящихся под охраной профессиональных частных организаций, увеличилось по сравнению с 2018 годом, сообщила журналистам на пресс-конференции в РИАМО замначальника управления организации работы участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД РФ по региону, полковник полиции Наталья Лободенкова.

«С прошлого года увеличилось количество образовательных организаций, находящихся под профессиональной охраной, это частные охранные предприятия. Ранее многие школы охранялись вахтерами, сторожами и так далее. То, что эта цифра увеличивается, это очень хорошо. Скоро мы уже приблизимся к 100%», - сказала Лободенкова.

Она добавила, что, по сравнению с прошлым годом, также на 5% увеличилось количество образовательных учреждений, оборудованных системой видеонаблюдения.