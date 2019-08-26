РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 авг. Несанкционированную свалку в подмосковной Балашихе ликвидировали после жалобы жителя, сообщается на портале «Добродел».
Житель Балашихи пожаловался на портале «Добродел» на несанкционированные навалы мусора в округе. В администрации муниципалитета рассмотрели обращение.
«Администрацией Балашихи проведен осмотр по вопросу содержания территории по адресу: городской округ Балашиха и сообщает, что факты подтвердились. Работы по устранению нарушений проведены», – сказала заместитель главы администрации Балашихи Татьяна Калашникова.
Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии