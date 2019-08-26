РИАМО - 26 авг. Следователи проводят проверку по факту смерти малолетнего ребенка в результате поражения электрическим током в подмосковном Орехово-Зуеве, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Двухлетний мальчик скончался в здании станции скорой медицинской помощи 23 августа.

«По предварительным данным, женщина оставила малолетнего сына без присмотра в ванной комнате. Во время ее отсутствия ребенок уронил в душевую кабину настольную лампу, включенную в розетку, в результате чего его ударило электрическим током», – говорится в сообщении.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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