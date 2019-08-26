РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 авг. В Единую диспетчерскую службу (ЕДС) ЖКХ Люберец за минувшую неделю поступило почти 11,5 тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник на оперативном совещании директор ЕДДС муниципалитета Виталий Богданов.

«В ЕДС ЖКХ Люберец с 19 по 25 августа поступило 11 407 обращений. Из них 597 касались вопросов электроснабжения, 868 – водоснабжения. Свыше 8 тысяч звонков касались работы МособлЕИРЦ», – сказал Богданов.

Он добавил, что 60 звонков поступили по вопросам отопления, 60 – освещения подъездов и дворов.

«В ЕДДС-112 за неделю поступило 7 513 обращений, из них на горячую линию администрации было 736 обращений, в том числе 61 вопрос по экологии, 21 – по освещению, 5 – по благоустройству территории, один – по бездомным животным», – заключил Богданов.